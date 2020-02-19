Атака в пятую годовщину Дебальцевской трагедии – особый цинизм – Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что власть принимает все меры, чтобы закончить войну на Донбассе.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на pravda.com.ua.

Провокацию, которую устроили российские оккупанты в годовщину трагедии под Дебальцево, Ермак назвал особым цинизмом. Выразив соболезнование семье погибшего воина ВСУ, глава офиса президента обратился к тем, кто видит «предательство» в действиях украинских властей.

«Всем, кто разгоняет «зраду», я хотел бы сказать следующее: да, у нас в стране идет война, она не прекращается. То, что эта атака произошла в пятую годовщину Дебальцевской трагедии — особый цинизм. Но именно поэтому мы сегодня делаем все для того, чтобы эту войну закончить. Чтобы утром не приходили такие новости, чтобы наши воины вернулись к своим семьям живыми».

Далее Ермак сказал, что Украина хочет мира, но при этом вынуждена увеличивать финансирование армии с целью повышения ее обороноспособности. Наша страна стремится к миру, но одновременно заботится об усилении армии, которая сегодня готова мощно отвечать на подобные провокации и давать достойный отпор врагу.

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