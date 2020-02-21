В ОПУ с самого утра разборки из-за эвакуации украинцев из Уханя

В Офисе президента Украины также хотят видеть редакторов проводных СМИ и пиарщиков.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Тёмного рыцаря«.

По данным сего источника, в ОПУ с самого утра начался «разбор полетов», связанных с эвакуацией украинцев из Китая:

«Е**ть будут Кирилла Тимошенко. Потом отдельно соберут медиа-команду пиарщиков Дарьи Заривной и редакторов нескольких топовых СМИ».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский бурно отреагировал на ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая.