В ОПУ с самого утра разборки из-за эвакуации украинцев из Уханя

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В Офисе президента Украины также хотят видеть редакторов проводных СМИ и пиарщиков.

Офис президента Украины
Офис президента Украины. Фото — imi.org.ua

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Тёмного рыцаря«.

По данным сего источника, в ОПУ с самого утра начался «разбор полетов», связанных с эвакуацией украинцев из Китая:

«Е**ть будут Кирилла Тимошенко. Потом отдельно соберут медиа-команду пиарщиков Дарьи Заривной и редакторов нескольких топовых СМИ».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский бурно отреагировал на ситуацию с эвакуацией украинцев из Китая.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Трамп просил бывшего советника заявить, что не препятствовал правосудию — WSJ

Дмитрий Климов

Владимир Литвин: В предстоящем бюджете предусмотрены все «хотелки» олигархов

Юлия Нагорная

Количество кандидатов на пост премьер-министра Великобритании выросла до 10

Дмитрий Климов

Добавить комментарий