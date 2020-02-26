Мы вас предупреждали — Портников заявил о неминуемом крахе нынешней власти

Известный журналист отметил, что как бы нынешняя власть не пыталась скрыться за «клоунскими колпаками» — режим Януковича виден невооруженным глазом.

Таким мнением Виталий Портников поделился у себя в Facebook, пишет «НБН«.

Журналист пишет, что режим Януковича сейчас хочет скрыться за клоунскими принадлежностями и противными кривляньями… Но это не помогает и наверх всё равно вырывается олигархический беспредел:

«И тот факт, что сей режим выбирает себе тех самых жертв и пытается их поймать с помощью ручных «правоохранителей» лишь доказывает его дурость, самоуверенность и недальновидность А отвечать за плачевные последствия режима будут все: и его творцы, и его исполнители и все, кто хоть малым образом причастен к этому. Это должен помнить каждый, кто сейчас хочет стать соучастником катастрофы и поживиться куском грязного пирога. Каждый, кто врет, голосует, защищает».

Портников добавил, что крах такого режима неминуем. Его правителей все будут презирать, ненавидеть:

«Особенно те, кто сегодня ищет чуда. А завтра они обвинят вас том, что чуда не произошло. И не говорите, что вас не предупреждали».

Напомним, ранее Борислав Береза заявил, что в Украине будет бунт.