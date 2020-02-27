Песков возмущен громким заявлением Зеленского: категорическое несогласие с решением президента Украины

Действия украинского главы государства вызвали резкую реакцию со стороны представителей РФ. Дмитрий Песков возмущен введением нового праздника в честь Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Об этом сообщает издание «Корреспондент», передает издание «НБН».

«Название «День сопротивления оккупации» категорически не соответствует отображению причин, из-за которых Крым «воссоединился с РФ», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия принципиально не согласна с данной формулировкой. Мы уверенны, что такое название выбрано, чтобы пустить пыль в глаза и препятствовать верному пониманию ситуации относительно Крыма», — сказал Песков.

Так же Песков уверяет, что сами жители Крыма крайне рады присоединиться к России и не нуждаются в новых праздниках направленных против российской агрессии: «Лучшие комментарии могут дать сами жители Крыма. Они расскажут, что на самом деле послужило причиной воссоединения Крыма с Россией».

Напомним, как сообщалось ранее, офицер ВСУ показал похороны Путина: «Штирлиц» о надвигающемся «празднике» для многих стран.