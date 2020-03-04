Порошенко оправдывает сына: русские стали куда ближе для экс-президента Украины

Политика
Родион Власов0
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Экс-президент Украины Петр Порошенко подготовил оправдательную речь для своего сына Михаила, который танцевал с русским репером Face под крики «Русские в Лондоне». По мнению Порошенко все не так однозначно.

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото — gazeta.ru

Об этом сообщает «Прямой», передает «НБН».

В ходе интервью, Петр Порошенко предварительно отметил, что сам лично, он бы не пошел на подобный концерт российского исполнителя. Далее он перешел к неожиданной аргументации в защиту себя как отца с патриотическими ценностями. Он заявил о доминировании либеральных ценностей в воспитании своих детей и отметил, что не вправе ущемлять свободу своего сына и тот имеет право сам выбирать, как именно проводить свой культурный досуг. Затем экс-президент перешел к более весомым аргументам и подчеркнул, что известный репер Face это оппозиционер по отношению к идеологии Кремля. Он неоднократно принимал участие в акциях протеста в Москве и кроме того выпустил остросоциальный альбом о проблемах современной России.

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Вместе с тем Петр Порошенко упрекнул журналистку в работе против интересов Украины. Как он считает, такие вопросы работают не на Украину, а против нее.

Важно отметить и необычайно оперативную работу телеканала «Прямой», где быстро стали появляться материалы в пользу защиты позиции Петра Порошенко и его сына. Это дает повод пророссийским силам вновь заявлять, что данный телеканал негласно принадлежит именно Петру Порошенко. Как пятый президент Украины ответит на упреки такого рода пока не ясно, но такой ответ оставляет открытым пространство для дальнейшей критики стандартов Порошенко.

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Напомним, как сообщалось ранее, Рада выдвинула ультиматум Зеленскому: нардепы выступили с неожиданным требованием к «Слуге народа».


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