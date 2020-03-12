После встречи Ермака и Козака: в ОРДЛО заявили о начале переговоров с Киевом

«Власти», так называемой «ДНР» заявили о том, что на вчерашнем заседании в Минске, контактная группа договорилась о «создании площадки для двусторонних переговоров с Киевом».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на СМИ оккупированного Донецка, передает НБН.

В «МИД» «ДНР» заявили, что вчера, 11 марта, на переговорах в Минске стороны якобы договорились о создании «площадки для двусторонних переговоров». В «республике» заявили, что это решение является «существенным продвижением».

«Стороны согласовали необходимость создания площадки для прямого обсуждения двумя сторонами конфликта, требующих для урегулирования мер», — сообщил в «МИД» незаконной республики.

Стоить отметить, что Офис президента сообщил, что в Минске стороны договорились о новом обмене пленными, а также о разведении сил на новых участках и открытии двух КПВВ, а также о создании Консультативного Совета.

Кроме того, по словам представителя РФ в Минске Дмитрия Козака, Консультативный Совет – «это диалоговая площадка, с участием сторон конфликта и представителей нормандского переговорного формата».

Ранее мы сообщали, что Яценюк прокомментировал встречу Ермака и Козака в Минске.