У меня плохое предчувствие по безвизу — Березовец

Политолог Тарас Березовец заявил, что в Европейском Союзе насторожены событиями в Украине.

Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале, сообщает «НБН«.

Березовец отмечает, что есть большая вероятность, что в ближайшем будущем Украина потеряет безвиз с Европейским союзом:

«У меня плохое предчувствие по безвизу. Партия Зеленского зарегистрировала поправки по НАБУ. А это, в куче с демонстративным плевком на желания украинцев и на Конституцию, может привести к отмене безвизового режима».

Политолог добавил, что встречался со многими европейскими дипломатами и те, на неофициальном уровне проговорились, что внимательно следят за событиями в Украине… И это всё им очень сильно не нравится:

«Конечно же, идиотам на безвиз и так плевать. А вот нормальные люди пострадают».

Напомним, ранее Березовец заявил, что Ахметов становится опорой для Зеленского.