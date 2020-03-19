Движемся в правильном направлении – Сивохо заявил, что будет продолжать свою работу по установлению контакта с представителями ОРДЛО

Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не намерен прекращать свою работу по установлению контакта с представителями ОРДЛО. Сивохо считает, что создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО сдвинет с мертвой точки переговоры по Донбассу.

Сергей Сивохо
Сергей Сивохо. Фото — apnews.com.ua

Об этом Сивохо рассказал в интервью «Клименко тайм», сообщает НБН.

Сергей Сивохо заявил, что не намерен отказываться от своих идей «примирения Украины с Донбассом». Сивохо уверен, что создание Консультативного совета – это эффективное решение в вопросе возвращения Донбасса. Он подчеркнул, что никакой опасности для страны в так называемом Консультативном совете он не видит.

«Донбасс будем возвращать», — заявил Серегей Сивохо.

Кроме того, Сергей Сивохо раскритиковал народных депутатов от партии «Слуга народа», которые назвали «Национальную платформу примирения» предательством интересов Украины и потребовали его увольнения.

Читайте также:  Офис президента и правительство готовятся к дефолту – источник из ОП сообщил тревожную информацию

По словам Сивохо, он не согласен с той критикой от «слуг», которая была высказанная в его адрес. Сивохо назвал действия депутатов от партии «Слуга народа» «атакой».

«Люди так себя проявляют, мы движемся в правильном направлении»,- заявил Сивохо.

Ранее мы сообщали, что сенатор Совета Федерации РФ пригрозил Украине распадом территории. 

 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Путин настроен не на уступки, а на победу

Юлия Нагорная

Радикала Рыбалку обвинили в уничтожении агитпродукции оппонентов по 107-му округу

Дмитрий Климов

США не обсуждают с КНДР вывоз американских систем вооружений из Южной Кореи

Дмитрий Климов

Добавить комментарий