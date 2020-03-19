Движемся в правильном направлении – Сивохо заявил, что будет продолжать свою работу по установлению контакта с представителями ОРДЛО
Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не намерен прекращать свою работу по установлению контакта с представителями ОРДЛО. Сивохо считает, что создание Консультативного совета с представителями ОРДЛО сдвинет с мертвой точки переговоры по Донбассу.
Об этом Сивохо рассказал в интервью «Клименко тайм», сообщает НБН.
Сергей Сивохо заявил, что не намерен отказываться от своих идей «примирения Украины с Донбассом». Сивохо уверен, что создание Консультативного совета – это эффективное решение в вопросе возвращения Донбасса. Он подчеркнул, что никакой опасности для страны в так называемом Консультативном совете он не видит.
«Донбасс будем возвращать», — заявил Серегей Сивохо.
Кроме того, Сергей Сивохо раскритиковал народных депутатов от партии «Слуга народа», которые назвали «Национальную платформу примирения» предательством интересов Украины и потребовали его увольнения.
По словам Сивохо, он не согласен с той критикой от «слуг», которая была высказанная в его адрес. Сивохо назвал действия депутатов от партии «Слуга народа» «атакой».
«Люди так себя проявляют, мы движемся в правильном направлении»,- заявил Сивохо.
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