Коронавирус пробрался в Раду: журналист Березовец сообщил о том, сколько нардепов заразились COVID-19

Стало известно о том, что смертельная инфекция не обошла стороной народных избранников в ВРУ. Как оказалось, целых два нардепа были заражены коронавирусом. По предварительной информации, их заразил коллега в Верховной Раде Сергей Шахов, у которого обнаружили официально смертельную инфекцию.

Такое мнение выразил журналист Тарас Березовец, передает «НБН» со ссылкой на «Диалог.UA».

Отмечается, что два народных избранника стали жертвами серьезной болезни из-за контакта с коллегой Шаховым. Неизвестно, к сожалению, когда именно он смог заразить их. Однако это, очевидно, случилось не так давно – в течение предыдущих 1-2 недель.

При этом журналист по каким-то причинам не стал раскрывать имена зараженных депутатов. Неизвестно, почему он это сделал. Возможно, его заранее попросили предоставлять информацию в конфиденциальном порядке.

«Тест по коронавирусу показал позитивный результат еще у двух нардепов», — написал Березовец в своем Телеграм-канале.

На этом фоне многие вспомнили, что Шахов не так давно вернулся из Франции, где была вспышка коронавируса. Там он отдыхал на элитном горнолыжном курорте Куршевель.

Напомним, число заболевших коронавирусом в России превысило 100 000: политолог Соловей раскрыл, что скрывают власти РФ.