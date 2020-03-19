Кризис из-за коронавируса: Мартыненко рассказал, сколько Украина протянет в режиме карантина

Политика
Ольга Гергелюк0
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Генеральный директор «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко уверен, что экономический кризис в Украине из-за коронавируса только начинается. По его словам, пик кризиса еще не наступил, а украинская экономика «уже просела».

Александр Мартыненко
Александр Мартыненко. Фото — detector.media

Об этом Александр Мартыненко рассказал в эфире радиостанции «НВ», сообщает НБН.

Гендиректор «Интерфакс» считает, что сейчас все экономические процессы в стране замерли. По его словам, в таком режиме украинская экономика протянет не больше двух месяцев. За этот период, по словам Мартыненко, наступит серьезный экономический кризис. Он уверен, что наиболее тяжелим для Украины будет летний период.

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Кроме того, Мартыненко считает, что на восстановления экономики после окончания карантина, уйдет много времени.

Прокомментировал гендиректор «Интерфакс» и действия украинской власти в условиях эпидемии коронавируса. Журналист считает, что власть поздно начала принимать нужные меры.

Он также подчеркнул, что украинцам нужно выполнять нормы карантина.

Ранее мы сообщали, что Офис президента готовится к дефолту. 

 

 


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