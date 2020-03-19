Кризис из-за коронавируса: Мартыненко рассказал, сколько Украина протянет в режиме карантина

Генеральный директор «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко уверен, что экономический кризис в Украине из-за коронавируса только начинается. По его словам, пик кризиса еще не наступил, а украинская экономика «уже просела».

Об этом Александр Мартыненко рассказал в эфире радиостанции «НВ», сообщает НБН.

Гендиректор «Интерфакс» считает, что сейчас все экономические процессы в стране замерли. По его словам, в таком режиме украинская экономика протянет не больше двух месяцев. За этот период, по словам Мартыненко, наступит серьезный экономический кризис. Он уверен, что наиболее тяжелим для Украины будет летний период.

Кроме того, Мартыненко считает, что на восстановления экономики после окончания карантина, уйдет много времени.

Прокомментировал гендиректор «Интерфакс» и действия украинской власти в условиях эпидемии коронавируса. Журналист считает, что власть поздно начала принимать нужные меры.

Он также подчеркнул, что украинцам нужно выполнять нормы карантина.

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