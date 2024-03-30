О том, какие колебания вероятны на внутреннем валютном рынке нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на мнение главы казначейского департамента «Глобус-Банка» Тараса Лесового, опубликованное в материал «Обозревателя».

По словам Лесового, ежедневное апрельское курсовое варьирование соотношения гривны и доллара, в большую сторону, составит:

от 0,3 гривны до 0,5 гривны в финучреждениях;

до 0,5 гривны — в пунктах обмена валют.

Кроме того, 30-дневное различие между курсами приобретения и реализации останется в мартовских пределах:

от 0,5 гривны до 0,6 гривны в банках;

от 0,6 гривны до 1 гривны — в «обменниках».

Банкир акцентировал:

Любые валютные изменения не будут представлять угрозу в глобальном смысле. Ежедневные курсовые колебания станут уже привычным выразителем состояния «меняющейся стабильности».

Ранее мы писали о том, что экс-глава Совета НБУ Данилишин называл основные предпосылки девальвации гривны.