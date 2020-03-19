Офис президента и правительство готовятся к дефолту – источник из ОП сообщил тревожную информацию

Сейчас в Офисе президента и в правительстве готовятся к дефолту в стране. Последствия нынешнего экономического кризиса могут быть более серьезными, чем в 2008 году.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Легитимный», ссылаясь на источники в Офисе президента, передает НБН.

По информации автора телеграмм-канала, в ОП и правительстве готовятся к дефолту в стране. Власть уже начала рассматривать варианты и алгоритмы действий по спасению украинской экономики.

Информационный ресурс отмечает, что экономика Украины не выдержит длительный карантин. Чем дольше он будет длиться, тем более серьезные последствия ждут экономику Украины. Особенно, негативные последствия ударят по мелкому и среднему бизнесу.

«Экономика не выдержит карантин более 2-х недель. Все, что будет больше «убьет экономику полностью». Особенно убьет мелкий и средний бизнес», — пишет автор поста.

Информационный ресурс прогнозирует даже «голодные бунты».

Автор поста отмечает, что «сейчас замерли все экономические процессы». Кроме того, информационный ресурс озвучил еще одну серьезную проблему – несостоятельность Украины выплачивать долги МВФ и другим кредиторам.

По информации источника близкого к ОП, сейчас правительство в режиме ожидания. Автор поста пишет, что Украина может объявить дефолт, но только после того, как это сделает еще какая-то страна.

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