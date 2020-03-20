Правительство объявит чрезвычайное положение в Киеве и ещё нескольких областях — СМИ

На сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины могут принять решение о введении чрезвычайного положения в нескольких областях.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Украинская правда«.

Согласно данным источника издания (двое людей из числа министров — ред.), чрезвычайное положение хотят внедрить в столице, а также трех областях:

«Будем думать о борьбе с коронавирусом, решать проблемы… В Киеве и ещё трех областях должны внедрить чрезвычайно положение. Да и ещё кучу всего».

Отмечается, что ЧП могут ввести в Днепропетровской, Ивано-Франовской и Хмельницкой областях.

Добавим также, что сегодня в трех областях Украины местные власти уже ввели чрезвычайную ситуацию: речь идет о Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.

Напомним, ранее мы писали, когда могут внедрить чрезвычайное положение во всей Украине.