Украина готовит прорыв границы Крыма — в МИДе РФ рассказали о том, что предпримет Киев 3 мая

В Российской Федерации рассказали о том, что Украина якобы готовит «громкую провокацию» 3 мая. Речь идет о крымско-татарской акции под названием «Марш на Крым», которая состоится как раз 3 мая. Спикер МИДа РФ Мария Захарова сообщила, что это якобы является своеобразным планом украинских властей.

Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «НБН».

«Сейчас в Украине готовят новую провокацию – так называемый «Марш на Крым» 3 мая. Организаторы, которые его подготовили, являются членами «Меджлиса». Они в прямом смысле хотят устроить прорыв в Крым через государственную границу Российской Федерации», — заявила Захарова.

После этого она сообщила, что акцию устраивают власти Украины и политики Европейского Союза. Захарова именно поэтому попросила Украину отказаться о подобного плана по прорыву на полуостров.

«Европейский союз решил продолжить антигуманную практику визовой дискриминацию крымчан, тем самым прибегая к нагнетению обстановки вокруг Крыма. Украина же готовит прорыв границы в Крым. Все это является грубым нарушением международных стандартов в сфере прав человека», — подытожила она.

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