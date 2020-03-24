Коронавирус обнаружен у четырех депутатов «Слуги народа» — СМИ

Из-за этого спикер парламента Дмитрий Разумков категорически против заседаний. Но в Офисе президента настаивают.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на Telegram-канал «Тёмный рыцарь«.

Как известно, COVID-19 подтвердили у одного нардепа из «СН» Руслана Горбенко. Но источник пишет, что есть ещё несколько «слуг» с диагнозом коронавирус:

«По информации из Офиса президента коронавирус подцепили 4 «слуг». Информация скрывается, чтобы не разводить панику. Из-за этого Разумков против заседаний ВР, но Ермак настаивает».

Напомним, ранее мы писали, что депутаты отказываются приходит на заседание ВР.