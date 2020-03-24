«МИД» «ДНР» заявило о прекращении военных действий: важный призыв к украинской власти

Так называемое «министерство иностранных дел» «ДНР» согласилось с призывом генсека ООН относительно глобальной остановки военных действий на фоне угрозы коронавируса.

Об этом сообщает «ДАН», передает «НБН».

« В то время, когда появилась новая серьезная угроза для жизни людей в виде коронавируса, мы полностью осознаем важность прекращения огня. Мы выражаем свою солидарность с призывом Генерального секретаря ООН. Кроме того, мы также призываем и всех остальных прекратить военные действия и восстановить мир. В данных условиях все государство обязано максимально сосредоточить свои усилия на сохранении здоровья и жизней своих граждан, а не на поддержании существующих вооруженных конфликтов», — сообщает «глава МИД» Наталья Никонорова.

Дипломат подчеркнула, что «ДНР» стремится к мирному решению конфликта на Донбассе, однако для успешного результата необходимо желание двух сторон. Она призвала власти Украины добросовестно выполнять Минские соглашения.

Напомним, как сообщалось ранее, поздравление Путина: Германия помогла РФ в борьбе с кризисом.