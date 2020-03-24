Путин тяжело переживает ошибку – россСМИ узнали, как нефтяная война РФ и Саудовской Аравии повлияла на российского президента

Президент РФ Владимир Путин тяжело переживает по поводу нефтяной войны с Саудовской Аравией, в последствии которой, в России начался нефтяной кризис.

Об этом сообщает Телеграмм-канал «Мастер пера», передает НБН.

В россМИ появилась информация о том, что президент РФ Владимир Путин достаточно тяжело переживает нефтяной кризис в его стране, который начался из-за сорванной сделки ОПЕК+.

По информации автора публикации телеграмм-канала «Мастер пера», Путину тяжело, так, как винить в этом некого, ведь окончательные решения принимает он сам. Путин не может винить в сложившейся ситуации главу «Роснефти» Игоря Сечина.

«То, что произошло правильно считать системной ошибкой государственного управления. Есть место также просчетам аналитиков», — пишет информационный ресурс.

Информационный ресурс сообщает, что в сложившейся ситуации в РФ напрашиваются кадровые перестановки. Но, пока государством руководит Путин, скорее всего ближайшим временем не стоит ждать каких-либо громких отставок.

Напомним, что РФ не подписала новую сделку ОПЕК+. В ответ Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, тем самым постепенно вытесняя Кремль с европейского рынка.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса Путин покинул Кремль.