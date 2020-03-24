Путин «присоединил» Донбасс к РФ: Портников рассказал, как президент РФ воспользовался эпидемией коронавируса

Как известно, из-за распространения коронавируса в мире, РФ приняла решения временно закрыть свои границы для граждан других стран. Но есть исключение – въезд в РФ, разрешен гражданам Украины, которые проживают на территории временно оккупированного Донбасса. Журналист Виталий Портников считает, что «мы стали свидетелями присоединения Донбасса к РФ».

Об этом известный журналист написал в своем блоге на «Еспресо», сообщает НБН.

Журналист считает, что президент РФ Владимир Путин четко показал, что ему на самом деле не нужны «народные республики» на территории Украины. По мнению журналиста, Путину нужна вся Украина, и даже на фоне эпидемии коронавируса глава РФ об этом не забывает. Портников отметил, что Путин воспользовался ситуацией с коронавирусом.

Журналист подчеркнул, что фактически сейчас в РФ нет границы с оккупированным Донбассом.

«Мы стали свидетелями спецоперации по настоящему «присоединению» Донбасса на фоне пандемии», — пишет журналист.

Портников уверен, что если бы Путину нужны были «независимые республики» Донбасса, то он поспешил бы закрыть границы и предоставить «республикам» условия для «государственности».

«Но Путин решил иначе. Он хочет присоединить украинскую территорию к РФ», — резюмировал журналист.

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