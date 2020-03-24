Создание Консультативного совета может лишить РФ статуса страны-агрессора – Ирина Геращенко

На заседании ТГК, 25 марта, Украина может лишить РФ статуса страны-агрессора. Об этом заявила народный депутат от партии «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Прямий».

Как известно, 25 марта должны состояться переговоры ТКГ. В связи с эпидемией коронавируса переговоры планируют провести в режиме видеоконференции.

Ирина Геращенко напомнила о том, что на прошлом заседании ТКГ, 11 марта, Украина договорилась о создании Консультативного совета, куда будут входить 10 представителей от Украины и 10 представителей ОРДЛО. Народный депутат заявила, что данный формат переговоров становит опасность для Украинского государства.

Она напомнила, что Трехсторонняя контактная группа — потому и называется трехсторонней, так, как там есть Украина, как жертва агрессии РФ, страна-агрессор Россия, и посредник переговоров ОБСЕ.

По словам Геращенко, Консультативный совет лишает РФ статуса страны-агрессора, и она фактически становится посредником в переговорах.

«Все эти годы Кремль пытается подтолкнуть нас к прямым переговорам с Донецком и Луганском. Россия хочет показать, что у нас гражданский конфликт, и нам нужно говорить между собой. Но это неправда. У нас есть факт агрессии РФ против Украины, поэтому включать боевиков в переговорный процесс – это очень опасный шаг», — заявила народный депутат.

25 березня відбудеться скайп конференція мінської ТКГ . В попередні роки ми проведи десятки відеоконференцій- на вимогу України, і ключовим питанням там була безпека. В підписаному 11 березня мінському протоколі — про безпеку жодного слова , й це на фоні постійних обстрілів на фронті. Там немає дорожньої карти, яка визначає пріорітети- безпеку, гуманітарний блок, і тільки потім можна говорити про політичний. Натомість, відбувається повзуча легалізація псевдореспублік . Gepostet von Iryna Gerashchenko am Dienstag, 24. März 2020

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