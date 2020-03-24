Украина расплатится своим существованием — Климкин об угрозе прямых переговоров с боевиками ОРДЛО

Бывший глава МИД Украины подчеркивает, что как только Украина начнет прямые переговоры с террористами — санкции против России будут отменять мгновенно.

Таким мнением Павел Климкин поделился на своей странице в Facebook, пишет «НБН«.

Политик отмечает, что если Украина согласится на создание Консультативного совета, на котором будут проводить прямые переговоры с «Л/ДНР» — это приведет к плачевным последствиям:

«Мы просто проснемся в другой стране. В стране, где идет гражданский конфликт и гражданская война… Когда Украина согласится на переговоры с ОРДЛО, мы лишимся международной поддержки. Санкции с России будут сняты… Ведь зачем тогда наказывать РФ, если это гражданский конфликт в Украине?».

А это именно то, чего ждет Москва, отмечает Климкин. Отмена санкций, отмена исков в международных судах — это станет самым большим подарком для Кремля:

«Если внимательно вчитываться в подписанный Козаком-Ермаком документ, то видно, что создают не просто площадку для переговоров, а формат с согласованными процедурами, что снова будет выгодно лишь для Москвы. Россия становится простым наблюдателем, на ровне с Францией и Германией».

Климкин подытожил, что это лишь одни из многих причин, по которым нельзя соглашаться на переговоры с ОРДЛО:

«А главная причина — это точка не возврата. Потому что после этого в стране начнется реальный общественный конфликт… И это на фоне мирового кризиса и коронавируса. Я надеюсь, никто не будет совершать эту фатальную ошибку… Иначе Украина расплатиться за это своим существованием».

Напомним, ранее мы писали, что известные жители Донбасса просят президента не допустить прямых переговоров с ОРДЛО.