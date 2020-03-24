Землей в аннексированном Крыму смогут владеть только граждане России: указ Путина

Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 112.ua.

Все бы ничего, если б речь не шла об аннексированном Кремлем Крымском полуострове. Этим циничным указом, Путин внес в перечень практически всю территорию оккупированного Крыма.

Под действие указа подпадают земли Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов, а также приграничные участки округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Как известно, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международное сообщество осудило действия РФ и признали аннексию Крыма незаконной. Против России странами Запада были введены экономические санкции.

Ранее сообщалось о том, что Путин хочет «впихнуть» Украине оккупированные территории Донбасса на своих условиях.