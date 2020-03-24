Землей в аннексированном Крыму смогут владеть только граждане России: указ Путина

Главное Политика
Ник Петров0
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 112.ua.

Путин опять отличился скандальным указом.
Новый указ Путина запрещает иметь земельные участки в Крыму лицам без российского гражданства. Фото: 112.ua.

Все бы ничего, если б речь не шла об аннексированном Кремлем Крымском полуострове. Этим циничным указом, Путин внес в перечень практически всю территорию оккупированного Крыма.

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Под действие указа подпадают земли Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов, а также приграничные участки округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Сак, Судака, Феодосии и Ялты.

Как известно, Россия аннексировала Крым в марте 2014 года. Международное сообщество осудило действия РФ и признали аннексию Крыма незаконной. Против России странами Запада были введены экономические санкции.

Ранее сообщалось о том, что Путин хочет «впихнуть» Украине оккупированные территории Донбасса на своих условиях.


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