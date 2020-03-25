Это хороший сигнал – Казанский объяснил, в чем плюс онлайн-переговоров ТКГ

Как известно, встреча ТКГ в Минске сегодня, 25 марта, не состоится из-за карантина. Стороны собираются продолжить обсуждать вопрос урегулирования ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции. Журналист Денис Казанский видит в этом плюс, так как создание так называемого Консультативного совета откладывается на неопределенное время.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Экономические новости».

Из-за того, что участники ТКГ не могут сегодня встретиться лично, создание Консультативного совета откладывается. Журналист Денис Казанский видит в этой ситуации плюс.

Кроме того, он отметил, что украинская сторона заговорила о том, что для создания Консультативного совета нужно еще провести ряд консультаций по этому вопросу, в частности с участниками «нормандского формата» — Германией и Францией, а также ОБСЕ.

Казанский отметил, что «министр оккупированных территорий Резников уже потихоньку начинает включать заднюю». А вот представители РФ, уже начали обвинять Украину в срыве договоренностей.

«Это хороший сигнал», — прокомментировал Казанский реакцию РФ.

Напомним, что 11 марта, на заседание ТКГ в Минске, Украина договорилась о создании Консультативного совета, куда будут входить 10 представителей от Украины и 10 представителей ОРДЛО, а также по одному представителю от стран участников «нормандского» формата переговоров. Стоить отметить, что данный документ вызвал большой резонанс и критику в обществе.

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