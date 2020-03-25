Внеочередное заседание Верховной Рады: партия «Европейская Солидарность» озвучила условие, при котором готова прийти в парламент

Партия «Европейская Солидарность» готова прийти на внеочередное заседание Верховной Рады Украины, но при условии, если накануне фракции согласуют четкую повестку дня.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на видеообращение народного депутата Ирины Геращенко.

Народный депутат заявила, что, несмотря на то, что четверо депутатов от «ЕС» заболели и на данный момент находятся на лечении в больнице, парламентарии готовы прийти в парламент и принять участие в заседании. Но, Геращенко назвала одно условие, при котором «Европейская Солидарность» готова прийти на внеочередное заседание Рады. По словам представительницы «ЕС», для того, чтобы депутаты собрались в Раде, все фракции должны согласовать четкую повестку дня.

Народный депутат отметила, что парламентарии сейчас должны рассматривать только те законопроекты, которые касаются борьбы с коронавирусом в стране, а также те, которые касаются преодоления экономического кризиса.

Она отметила, что на сегодняшний день повестка внеочередного заседания Рады не согласована. Геращенко надеется, что руководство ВРУ, главы фракций успеют согласовать до внеочередного заседания парламента, перечень законопроектов, за которые должны голосовать народные депутаты.

Чи правда, що депутати бояться збиратися на позачергову сесію у четвер через короновірус? Не правда. Схоже, Банкова і уряд намагаються перекласти відповідальність з хворої голови на здорову , свою безпорадність на парламент. ВР готова зібратися на позачергову сесію, але з визначеним порядком денним, з узгодженими з фракціями законопроектами, які будуть стосуватися виключно боротьби з короновірусом і підтримки еконмікмСподіваюся, завтра відбудеться спільна нарада керівництва ВР, фракцій з урядом, де ми узгодимо законопроекти. І напикінці тижня зберемося на позачергове засідання. Gepostet von Iryna Gerashchenko am Mittwoch, 25. März 2020

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что ВРУ, может собраться на внеочередное заседание в субботу, 28 марта.

Ранее мы сообщали, что «Слуги народа» выступили против Коломойского.