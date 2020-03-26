До серьезной проблемы осталось две недели – Шарий заявил об опасной тенденции в Украине

Украинский политический деятель и Ютуб блогер Анатолий Шарий сравнил Украину с Италией и Испанией в вопросе коронавируса. Он заявил, что Украину примерно через две недели ожидает серьезное испытание.

Шарий сказал об этом в эфире телеканала ZIK, передает «НБН».

В ходе интервью у Анатолия Шария спросили, что стало причиной особенно трагичной ситуации с коронавирусом в Италии и Испании, где случаи смертности от вируса встречались особо часто. Шарий ответил следующее: «Это случилось по той же причине, по которой Украину накроет медным тазом, примерно через две недели. Когда проблема в Италии и Испании уже бушевала, граждане в социальных сетях высмеивали и недооценивали коронавирус, они не относились к этому серьезно. Наплевательское отношение ведет к проблемам. К сожалению, до сих пор не все мои соотечественники добросовестно соблюдают карантин и меры предосторожности. Такое отношение может стать причиной серьезных проблем».

Отметим, что общественная организация «Комитет избирателей Украины» включила Анатолия Шария в ТОП-10 спекулирующих политиков относительно темы коронавируса. Он обвиняется в распространении паники из-за коронавируса. Его партия занимается массовым распространением материалов, в которых содержится информация о коронавирусе и как от него защитить себя и близких.

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