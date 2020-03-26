Голодный бунт и экономическая депрессия – Гриценко сообщил, чем обернется карантин для Украины

На фоне карантина многие активисты и политики начали делать прогнозы насчет будущего Украины после ограничительных мер. Не остался в стороне и активист Автомайдана, член партии «Гражданская позиция» Алексей Гриценко, который всерьез обеспокоен происходящим в стране.

Об этой информации сообщил сам Гриценко на своей страничке в «Фейсбуке», передает «НБН».

Отмечается, что активист опубликовал серьезные управленческие ошибки действующей власти. Он раскритиковал такие действия, призвав общественность задуматься.

«Все те, кто возвращается в Украину из заграницы должны пройти в обязательном порядке 2-недельный карантин. Да, мы видели шоу из Санжар. Однако в Италии и Испании уже есть реальный вирус. У нас тоже. Теперь все мы разгребаем…», — начал в самом начале Гриценко.

Управлінські помилки, за які мають нести відповідальність: 1. Всі, хто повертаються в Україну мали пройти обов‘язковий… Gepostet von Олексій Гриценко am Mittwoch, 25. März 2020

После этого он сообщил, что необходимо было бы закрыть всех пожилых людей с патологиями. Также он выступил за то, что нужно ввести серьезные меры по дезинфекции для тех, кто в данный момент трудится.

«Голодный бунт и экономическая депрессия – это худшее, что может случиться в Украине. Притом это случится для тех, кто моложе 60 лет…», — подытожил Гриценко.

Напомним, назван главный источник проникновения COVID-19 в Украину: официальное заявление Шмыгаля.