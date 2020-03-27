Борьба с коронавирусом превознесла Авакова: радикальное расширение власти МВД

Расстановка внутренних политических сил Украины в плане широты полномочий претерпевает колоссальные перемены. Министр внутренних дел Арсен Аваков оказался едва ли не главной персоной во времена борьбы с коронавирусом и его амбиции продолжают расти.

Об этом «РБК-Украина», передает «НБН».

Карантинные меры в Украине привели к тому, что правоохранители пользуются необычайно широкими полномочиями в стране. Аваков заявляет, что ныне принятых мер недостаточно, и всей стране нужен «тотальный карантин».

Кроме того, МВД получило 140 млн гривен для борьбы с вирусом и поддержания карантина. Кабмин 25 марта поддержал инициативу Авакова и ввел режим чрезвычайного положения в стране. Сообщается, что полиция уже имеет все полномочия для принудительного влияния на граждан в случае необходимости госпитализировать человека. МВД получило права на отслеживание местоположения зараженных людей.

Экспертные юристы предупреждают президента и Верховную Раду о том, что такая ситуация может привести к злоупотреблениям властью, а ограничительные или карательные меры на такой случай отработаны недостаточно эффективно.

Напомним, как сообщалось ранее, Путин смягчает военную политику: обращение главы РФ к Росгвардии.