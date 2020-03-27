Путин смягчает военную политику: обращение главы РФ к Росгвардии

Глава Российской Федерации Владимир Путин обратился к военным с важным обращением. Он призвал их склониться к либеральным принципам и ставить на первое место права простых граждан.

Об этом сообщает «РИА новости», передает «НБН».

Состоялось официальное обращение Путина к Росгвардии, в ходе которого, он поздравил сотрудников войск национальной гвардии РФ и подчеркнул, что перед ними ставится непростая задача.

Согласно его словам, сейчас главным ориентиром для силовых структур является не агрессия и жесткость, а толерантное обеспечение безопасности для народа, особенно в случае возможных будущих массовых мероприятий. Путин подчеркнул, что Росгвардия обязана действовать исключительно в рамках закона. Первым приоритетом для них в это непростое время должны стать интересы граждан.

«По каждому из пунктов ваших профессиональных обязанностей вы должны действовать исключительно в рамках закона. Ставьте на первое место интересы жителей нашего государства и будьте достойными уважения и доверия простых людей», — заявил Путин.

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