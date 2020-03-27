Шаг навстречу: НАТО может предоставить Украине дополнительную поддержку

Важное Политика
Ольга Гергелюк0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Министр иностранных  дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО – Йенсом Столтенбергом. Генеральный секретарь НАТО сообщил украинскому министру, что члены Альянса планируют рассмотреть вопрос дополнительной помощи для Украины.

НАТо и Украина
НАТо и Украина. фото — delo.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина». 

В МИД Украины сообщили, что руководитель министерства Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также:  Порошенко: Антикоррупционный суд может заработать уже в этом году

Столтенбер сообщил, что страны НАТО планируют рассмотреть вопрос дополнительной помощи для Украины. Генсек НАТО не сообщил, конкретных сроков, когда страны НАТО могут приступить к рассмотрению данного вопроса. Он лишь подчеркнул, что поддержка Украине будет оказана в рамках Комплексного пакета помощи. Более конкретной информации о помощи для Украины, представитель НАТО не сообщил.

Как известно, ранее планировалось заседание Совета НАТО. Среди стран участников должна была быть и Украина, но в связи с пандемией коронавируса Альянс принял решение перенести заседание.

Читайте также:  Недопустимость увольнения чиновников: Порошенко вне себя от действий Зеленского

Ранее мы сообщали, что Путин может принять окончательное решение по Донбассу 9 мая. 

 


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

NASA заинтересованы в привлечении Украины к реализации проектов по исследованию Луны

Дмитрий Климов

Закон о введении военного положения опубликован

Дмитрий Климов

Послы стран G7 призвали Авакова предотвратить возможный срыв президентских выборов из-за «экстремистских движених»

Дмитрий Климов

Добавить комментарий