Шаг навстречу: НАТО может предоставить Украине дополнительную поддержку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО – Йенсом Столтенбергом. Генеральный секретарь НАТО сообщил украинскому министру, что члены Альянса планируют рассмотреть вопрос дополнительной помощи для Украины.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

В МИД Украины сообщили, что руководитель министерства Дмитрий Кулеба пообщался по телефону с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенбер сообщил, что страны НАТО планируют рассмотреть вопрос дополнительной помощи для Украины. Генсек НАТО не сообщил, конкретных сроков, когда страны НАТО могут приступить к рассмотрению данного вопроса. Он лишь подчеркнул, что поддержка Украине будет оказана в рамках Комплексного пакета помощи. Более конкретной информации о помощи для Украины, представитель НАТО не сообщил.

Как известно, ранее планировалось заседание Совета НАТО. Среди стран участников должна была быть и Украина, но в связи с пандемией коронавируса Альянс принял решение перенести заседание.

Ранее мы сообщали, что Путин может принять окончательное решение по Донбассу 9 мая.