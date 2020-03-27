Коронавирус не поможет России избавиться от санкций — МИД Австрии

Политика
Христина Качоровська0
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Глава МИД Украины провел разговор со своим австрийским коллегой и тот уверил его, что санкции с РФ, за всю её агрессию, отменены не будут.

Флаги Украины и Австрии
Флаги Украины и Австрии. Фото — glavred.info

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

Там сообщили, что Украина и Австрия решили вопрос помощи в возвращении граждан обеих стран на свою родину. В Австрии также пообещали, что с пониманием отнесутся к украинцам, которые не смогут вовремя покинуть территорию их страны из-за пандемии коронавируса.

Dmytro Kuleba​: Ефективна взаємодія України та Австрії в умовах протидії коронавірусу є ілюстрацією добрих відносин між…

Gepostet von Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine am Freitag, 27. März 2020

 

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Отдельно стороны обсудили попытки Российской Федерации избавиться от санкций под предлогом коронавируса: в этом вопросе оба министра имеют общее мнение, что санкции против РФ нужно сохранить при любых обстоятельствах:

«Пока Россия нарушает международные нормы и правила, санкции будут продлены. Их попытки отменить санкции, ссылаясь на коронавирус, не имею перспектив».

Напомним, ранее мы писали, что Кремль ждет отмены санкций.


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