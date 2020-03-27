Путин может принять окончательное решение по Донбассу 9 мая: источники в «республиках» сообщили о возможных действиях Кремля

В День Победы, 9 мая президент РФ Владимир Путин может принять радикальное решение по Донбассу. Источники в непризнанных «республиках» сообщают, что 9 мая Путин может признать независимость, так называемых «Л/ДНР».

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA»

По информации жителя оккупированного Донецка, который имеет связи в так называемом «министерстве внутренних дел» «ДНР», «власти республики» уже поговаривают о том, что в планах президента РФ Путина признать независимость фейковых республик. По информации источников, Путин хочет объявить об этом 9 мая на День Победы, и таким образом подчеркнуть, весь символизм своего решения.

По информации источника, подготовка уже началась. Он отметил, масштабную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий. Также по его словам, недавно «МВД» «ДНР» получило приказ изъять у всех сотрудников украинские паспорта. Сотрудники силовых структур «ДНР» должны оформить паспорт гражданина РФ.

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации нет. Не сообщают, об этом и «власти» непризнанных республик. Но, как известно, РФ не прекращает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий, даже в условиях пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» рассказали, какие привилегии дает паспорт гражданина РФ.