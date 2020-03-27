Путин может принять окончательное решение по Донбассу 9 мая: источники в «республиках» сообщили о возможных действиях Кремля

Политика
Ольга Гергелюк0
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В День Победы, 9 мая президент РФ Владимир Путин может принять радикальное решение по Донбассу. Источники в непризнанных «республиках» сообщают, что 9 мая Путин может признать независимость, так называемых «Л/ДНР».

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото — delo.ua

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Диалог.UA»

По информации жителя оккупированного Донецка, который имеет связи в так называемом «министерстве внутренних дел» «ДНР», «власти республики» уже поговаривают о том, что  в планах президента РФ Путина признать независимость фейковых республик. По информации источников, Путин хочет объявить об этом 9 мая на День Победы, и таким образом подчеркнуть, весь символизм своего решения.

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По информации источника, подготовка уже началась. Он отметил, масштабную паспортизацию жителей временно оккупированных территорий. Также по его словам, недавно «МВД» «ДНР» получило приказ изъять у всех сотрудников украинские паспорта. Сотрудники силовых структур «ДНР» должны оформить паспорт гражданина РФ.

Стоить отметить, что официального подтверждения данной информации нет. Не сообщают, об этом и «власти» непризнанных республик. Но, как известно, РФ не прекращает выдавать свои паспорта жителям оккупированных территорий, даже в условиях пандемии коронавируса.

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Ранее мы сообщали, что в «ДНР» рассказали, какие привилегии дает паспорт гражданина РФ. 

 

 


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