Шарий признал, что использует коронавирус для пиара: подробности откровенного заявления

Украинский политический деятель и известный Ютуб блогер Анатолий Шарий на своем Ютуб канале прямо заявил о том, что он использует коронавирус в Украине себе на руку и устраивает пиар на глобальной проблеме.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на видео материал Анатолия Шария.

«Я хочу начать с чистого пиара. Я говорю прямо и не пытаюсь ничего скрыть – это пиар. Мы поставляем в Украину медицинское оборудование на девять млн гривен. Мы закупили несколько новых специальных аппаратов, которые смогут помочь спасать жизни украинцев. Прибудут они в апреле. Таким образом, мы решили устроить пиар для нашей политической силы. Я призываю другие политические силы использовать те же методы. Сделайте нас в таком пиаре, пожалуйста. Мы хотим, чтобы вы устроили пиар на 20-30 млн гривен и больше», — сказал Шарий.

Стоит отметить, что он подает своим зрителям лишь неполный список документов о покупке оборудования. Шарий аргументирует это тем, что он опасается противодействия от украинских спецслужб. Однако он обещает, что Украинцы смогут удостовериться в результате уже в апреле.

Напомним, как сообщалось ранее, Путину важно выделяться – главврач рассказал об особой защите главы РФ от коронавируса.