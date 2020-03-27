Внеочередное заседание парламента может пройти на стадионе

Как отметил народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев, внеочередное заседание моет пройти на стадионе или же какком-то другом открытом помещении.

Об этом он поведал в интервью изданию «Обозреватель«, пишет «НБН«.

Нардеп также рассказал, что заседание может пройти 28 или 29 марта. На заседании будут голосовать за сокращение бюджета из-за коронавируса, и, возможно, за рынок земли и закон о банках («антиколомойский» закон).

«И правительство, и аппарат уже две сутки не спят две сутки, чтобы подготовить законопроект об изменениях в Госбюджет».

Потураев также отметил, что вопрос видеоголосования они отбросили, так как это неконституционно:

«Поэтому думаем сейчас о стадионе или любом другом открытом пространстве».

Напомним, ранее мы писали, что внеочередное заседание парламента может не состоятся.