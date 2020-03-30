Депутаты уволили Илью Емца с должности министра здравоохранения

Голосование прошло на внеочередном заседании Верховной Рады. При этом, назначить нового министра нардепам не удалось.

Народные избранники проголосовали за увольнению главы МОЗ Украины Ильи Емца: за это на внеочередном заседании проголосовал 271 нардеп.

Об этом пишет «НБН«.

Стоит отметить, что Емец продержался в главе министра здравоохранения менее месяца.

Добавим также, что практически сразу депутатам предложили проголосовать за нового главу МОЗ. На пост претендовал Максим Степанов. Но его кандидатуру поддержало всего 217 депутатов, что не позволяет ему занять вакантную должность.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль представил кандидата на пост главы МОЗ.