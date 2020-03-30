Невзоров сообщил, когда Донбасс снова будет украинским: эксклюзивное интервью

Владимир Путин пойдет на серьезные уступки по Крыму и Донбассу при определенном понимании вещей в Российской Федерации. В частности, речь идет о том, что этот военный конфликт не принес ничего хорошего ни одной стране. Когда это понимание дойдет до президента РФ, тогда оккупированные земли вернутся в Украину.

Такое мнение выразил российский журналист Александр Невзоров, передает «НБН» со ссылкой на интернет-газету «Жизнь».

«Если Украина нуждается в этих землях, она рано или поздно все равно их получит обратно. У Российской Федерации попросту нет кадровых и финансовых возможностей вечно тянуть Донбасс и Крым. Мы видим это на примере Донбасса: все замышлялось, как какая-то красивая история о распространении «русского мира». Однако все в очередной раз уперлось в то, что исполнителей нет. И, вместо романтичных рыцарей Кремля, туда пришли «урки» различного пошиба романтичности, которые оказались обычными уголовниками, разрешающих проблемы методом террора», — сообщил Невзоров.

После этого журналист выразил уверенность в том, что власти Кремля рано или поздно поймут ошибочность своих действий. По его словам, это стало реальным провалом для Кремля. И Украина получит Крым и Донбасс тогда, когда Кремль признает свои провалы, учтя губительность этого предприятия для собственной экономики.

Напомним, власти готовятся провернуть аферу столетия – Тимошенко рассказала, что собирается делать Зеленский.