Кремль получил неожиданный отказ от «ДНР»: террористы заявили о своих приоритетах

Тяжелое положение террористов заставило их самостоятельно отказать Российской Федерации и придерживаться своих личных приоритетов. В результате такого решения РФ перестанет получать продовольствие от «ДНР» ближайшие три месяца.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт администрации города Макеевки.

«Мы немедленно прекращаем вывоз определенной группы товаров из Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию. В соответствии с протоколом №3 от 27 марта 2020 года принято решение остановить вывоз пшеничной муки любых сортов за территорию ДНР. Решение будет иметь силу на протяжении трех месяцев», — говорится в сообщении администрации города Макеевка.

Эта ситуация может быть обусловлена нестабильной ситуацией в «ДНР». «Власти» не могут быть уверены в будущем и начинают принимать меры для сохранения нынешнего положения. В период тотального карантина экономика «ДНР» может пасть рекордно низко и тогда главным будет вопрос выживания и обеспечения граждан товарами первой необходимости.

Напомним, как сообщалось ранее, украинская армия готова доказать боеспособность: Зеленский выступил с сильным заявлением.