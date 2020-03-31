Кремль получил неожиданный отказ от «ДНР»: террористы заявили о своих приоритетах

Главное Политика
Родион Власов0
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Тяжелое положение террористов заставило их самостоятельно отказать Российской Федерации и придерживаться своих личных приоритетов. В результате такого решения РФ перестанет получать продовольствие от «ДНР» ближайшие три месяца.

Флаг "ДНР"
Флаг «ДНР». Фото — rusvesna.su

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на официальный сайт администрации города Макеевки.

«Мы немедленно прекращаем вывоз определенной группы товаров из Донецкой Народной Республики в Российскую Федерацию. В соответствии с протоколом №3 от 27 марта 2020 года принято решение остановить вывоз пшеничной муки любых сортов за территорию ДНР. Решение будет иметь силу на протяжении трех месяцев», — говорится в сообщении администрации города Макеевка.

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Эта ситуация может быть обусловлена нестабильной ситуацией в «ДНР». «Власти» не могут быть уверены в будущем и начинают принимать меры для сохранения нынешнего положения. В период тотального карантина экономика «ДНР» может пасть рекордно низко и тогда главным будет вопрос выживания и обеспечения граждан товарами первой необходимости.

Напомним, как сообщалось ранее, украинская армия готова доказать боеспособность: Зеленский выступил с сильным заявлением.

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