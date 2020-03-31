Украинская армия готова доказать боеспособность: Зеленский выступил с сильным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова доказать боеспособность и прямо сейчас, в случае необходимости, мощно ответить на возможное обострение боевых действий.

Об этом сообщает «Диалог», передает «НБН».

Зеленский уверен, что украинская армия сильна, как никогда ранее и готова к серьезным военным операциям. Президент акцентировал, что здоровье военных находится под надежной опекой государства.

«Мы совершаем все необходимые действия для сохранения здоровья украинской армии и для поднятия ее боевых возможностей. Сильная армия – это наша главная задача. Все особые меры для защиты здоровья военных не должны создавать мягких условий и ослаблять наших военных. Нам необходима полная боевая готовность. Все просто: мы защищаем их здоровье, а они защищают всех нас», — сказал Зеленский.

В пользу слов Зеленского послужили официальные доклады из ВСУ, в которых подтверждается, что украинская армия демонстрирует высокие показатели боевой готовности.

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