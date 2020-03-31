«Минздрав» «ДНР» поразило мировую общественность циничным заявлением: коронавирус повел себя особым образом

Так называемые «министры здравоохранения» временно неподконтрольных территорий Украины в своих публичных заявлениях опровергают коронавирус в регионе.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Горловская правда».

«Минздрав ДНР» заявляет, что ситуация в «ДНР» стабильна и коронавирус фактически не является реальной угрозой для ОРДЛО.

Вместе с тем, террористы «ЛНР» лишь недавно публично признали факт заражения в регионе.

«На данный момент у нас всего один случай заражения коронавирусом. Больной госпитализирован и находится в специальном отделении», — заявил главный врач СЭС Дмитрий Докашенко.

Параллельно с этими событиями некоторые источники сообщают, что на неподконтрольных территориях бушует некое вирусное заболевание, а число заболевших растет.

Стоит отметить, что тестов для проверки на коронавирус крайне не хватает в указанных регионах, что лишает отчеты представителей здравоохранения объективной достоверности. На данный момент публично заявляются лишь первые случаи заболеваний, однако такая тактика может быть выбрана лишь ради недопущения паники.

Напомним, как сообщалось ранее, Конец карантина в Украине: власть назвала дату выхода украинцев на работу.