«Минздрав» «ДНР» поразило мировую общественность циничным заявлением: коронавирус повел себя особым образом

Политика
Родион Власов0
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Так называемые «министры здравоохранения» временно неподконтрольных территорий Украины в своих публичных заявлениях опровергают коронавирус в регионе.

"ДНР" и "ЛНР"
«ДНР» и «ЛНР». Фото — rusvesna.su

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на издание «Горловская правда».

«Минздрав ДНР» заявляет, что ситуация в «ДНР» стабильна и коронавирус фактически не является реальной угрозой для ОРДЛО.

Вместе с тем, террористы «ЛНР» лишь недавно публично признали факт заражения в регионе.

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«На данный момент у нас всего один случай заражения коронавирусом. Больной госпитализирован и находится в специальном отделении», — заявил главный врач СЭС Дмитрий Докашенко.

Параллельно с этими событиями некоторые источники сообщают, что на неподконтрольных территориях бушует некое вирусное заболевание, а число заболевших растет.

Стоит отметить, что тестов для проверки на коронавирус крайне не хватает в указанных регионах, что лишает отчеты представителей здравоохранения объективной достоверности. На данный момент публично заявляются лишь первые случаи заболеваний, однако такая тактика может быть выбрана лишь ради недопущения паники.

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Напомним, как сообщалось ранее, Конец карантина в Украине: власть назвала дату выхода украинцев на работу.

 


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