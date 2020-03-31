Несколько нардепов блокируют подписание закона о рынке земли

В украинском парламенте зарегистрировал сразу два постановления об отмене голосования за земельную реформу.

На сайте Верховной Рады появилось два проекта постановлений по результатам голосования за рынок земли.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Авторами этих постановлений стали два внефракционных нардепа — Антон Поляков и Оксана Савчук. Депутаты просят отменить результаты голосования, так как, по их мнению, голосование прошло с нарушениями.

Таким образом, теперь ни спикер, ни президент не могут подписать многострадальный законопроект о продажи украинской земли.

Напомним, ранее мы сообщали что нужно знать о принятом законе о рынке земли.