Несколько нардепов блокируют подписание закона о рынке земли

Политика
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В украинском парламенте зарегистрировал сразу два постановления об отмене голосования за земельную реформу.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — rubryka.com

На сайте Верховной Рады появилось два проекта постановлений по результатам голосования за рынок земли.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «РБК-Украина«.

Авторами этих постановлений стали два внефракционных нардепа — Антон Поляков и Оксана Савчук. Депутаты просят отменить результаты голосования, так как, по их мнению, голосование прошло с нарушениями.

Читайте также:  Законопроект о рынке земли могут принять 14 января

Таким образом, теперь ни спикер, ни президент не могут подписать многострадальный законопроект о продажи украинской земли.

Напомним, ранее мы сообщали что нужно знать о принятом законе о рынке земли.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Кабмин сегодня планирует внести изменения в порядок подготовки офицеров запаса

Дмитрий Климов

Зеленский назвал обстрел в Гранитном попыткой срыва минского процесса

Дмитрий Климов

Семья американского школьника предъявит CNN иск на 250 млн долларов за клевету и травлю

Дмитрий Климов

Добавить комментарий