Порошенко использует Зеленского ради масштабной цели: СМИ обнародовали план экс-президента

Политика
Родион Власов0
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Стали известны схемы манипуляций и подробности масштабного плана экс-президента Украины Петра Порошенко. Рынок земли и закон о банках могут принести огромную выгоду «Европейской солидарности».

Порошенко и Зеленский
Порошенко и Зеленский. Фото — glavred.info

Об этом сообщает Рoliteka, передает «НБН».

Издание сообщает, что к ним поступила информация, согласно которой, Петр Порошенко намерен вернуть себе власть в Украине.

«Порошенко стремится повторно стать президентом Украины. Наш источник сообщил подробности тактики Порошенко. План выявился довольно простым, Порошенко подыгрывает Зеленскому в принятии крайне спорных законов ради того, чтобы временно получить для себя «иммунитет», а затем нанести удар по действующей власти. Политтехнологи Порошенко уверенны, что рейтинг нынешнего президента Украины и его партии стремительно опустятся после внедрения непопулярных решений. Мы отмечаем, что в реализации своих планов Порошенко может прибегнуть к поддержке иностранных сил», — говорится в сообщении источника издания Рoliteka.

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Далее источник отмечает, что электорат у Петра Порошенко довольно стабилен, а вот те, кто поддерживал Зеленского, могут переключиться на множество других кандидатов или же отказаться голосовать вовсе.

Напомним, как сообщалось ранее, маски помогают далеко не всем: ВОЗ обнародовала новые рекомендации.

 

 


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