Маски помогают далеко не всем: ВОЗ обнародовала новые рекомендации

В ВОЗ заявили о нецелесообразности использования медицинских масок здоровыми людьми. В новых рекомендациях подчеркивается, что их стоит использовать лишь при контакте с зараженными, или же в случае если сам человек чувствует на себе симптомы вируса.

Об этом сообщает «Корреспондент», передает «НБН».

По словам исполнительного директора Всемирной организации здравоохранения Майкла Райана стоит обдуманно относиться к ношению масок. Он подчеркивает, что их нужно носить лишь зараженным и тем людям, которые непосредственно взаимодействуют с больными.

«Доказательств того, что ношение масок приносит реальную пользу попросту нет. Кроме того, мы удостоверились, что неправильное ношение медицинских масок способно навредить здоровью человека», — сказал Райанс.

Работники ВОЗ подчеркивают, что масками должны быть в полной мере обеспечены люди, которые больше всего в этом нуждаются, а именно больные, их родственники и врачи.

Напомним, как сообщалось ранее, «Минздрав» «ДНР» поразило мировую общественность циничным заявлением: коронавирус повел себя особым образом.