Украинские пенсии могут пострадать из-за коронавируса: Шмыгаль рассказал, что будет с индексацией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские пенсионеры могут не дождаться обещанной в апрели индексации. Причиной тому служит отсутствие принятого закона об изменениях госбюджета.

Об этом сообщает Donpress, передает «НБН».

Шмыгаль отмечает, что правительство помнит о необходимости проведения индексации пенсий и работает над этим вопросом. Однако условия карантина негативно отразились на деятельности властей. Министерство социальной политики продолжит искать средства для индексации. В апреле индексация все еще возможна, но это крайне сложно. Он отмечает, что сразу же после того, как Верховная Рада примет законопроект №3279 об изменениях госбюджета на 2020 год, страна сможет продолжить намеченный курс по улучшению благосостояния пенсионеров.

Кроме того он подчеркнул, что руководство страны использует средства из стабилизационного фонда борьбы с коронавирусом для материальной помощи людям, которые лишились возможности самостоятельно зарабатывать себе на жизнь.

Напомним, как сообщалось ранее, Украина объединяет усилия с «ДНР»: пять совместных проектов ради жизнеобеспечения страны.