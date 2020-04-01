К нардепу Гео Леросу приехали сотрудники СБУ

Данной информацией сам народный избранник от «Слуги народа» сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Об этом передает «НБН«.

«Узнал, что ко мне домой приехали, чтобы вручить повестки… А я то не дома. Я за молоком поехал. По моему адресу проживания приехала СБУ. Ермак, а когда мне ждать в гости ГБР и генеральную прокуратуру? Скажи им, чтобы как соберутся ко сне, взяли бахилы».

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало… Gepostet von Geo Leros am Mittwoch, 1. April 2020

Отметим, что 29 марта народный депутат Гео Лерос обнародовал видео, на котором брат главы ОПУ Денис Ермак торгует госдолжностями.

Это вызвало бурное обсуждение в общественности, но вот ни Денис, ни Андрей Ермак не особо горят желанием комментировать видео. На Банковой так и вовсе отказались что-то говорить по этом поводу.

Но вот отреагировали на видео в ГБР. Правда, не совсем так, как ожидалось, ведь уголовное производство открыли против Гео Лероса: в частности, его обвиняют в том, что опубликовав видео он нарушил государственную тайну.

Напомним, ранее мы писали, что Андрей Ермак ищет компромат на Гео Лероса.