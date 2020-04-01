К нардепу Гео Леросу приехали сотрудники СБУ

Политика
Христина Качоровська0
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Данной информацией сам народный избранник от «Слуги народа» сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Гео Лерос
Гео Лерос. Фото — liga.net

Об этом передает «НБН«.

«Узнал, что ко мне домой приехали, чтобы вручить повестки… А я то не дома. Я за молоком поехал.

По моему адресу проживания приехала СБУ. Ермак, а когда мне ждать в гости ГБР и генеральную прокуратуру? Скажи им, чтобы как соберутся ко сне, взяли бахилы».

Upd: говорят приехали домой повестки вручать, но дома меня нет, я за молоком поехал. адвокат поехал к ним. Приехало…

Gepostet von Geo Leros am Mittwoch, 1. April 2020

 

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Отметим, что 29 марта народный депутат Гео Лерос обнародовал видео, на котором брат главы ОПУ Денис Ермак торгует госдолжностями.

Это вызвало бурное обсуждение в общественности, но вот ни Денис, ни Андрей Ермак не особо горят желанием комментировать видео. На Банковой так и вовсе отказались что-то говорить по этом поводу.

Но вот отреагировали на видео в ГБР. Правда, не совсем так, как ожидалось, ведь уголовное производство открыли против Гео Лероса: в частности, его обвиняют в том, что опубликовав видео он нарушил государственную тайну.

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Напомним, ранее мы писали, что Андрей Ермак ищет компромат на Гео Лероса.


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