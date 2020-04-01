В «Европейской солидарности» рассказали, почему поддержали законопроект о рынке земли

Нардеп Артур Герасимов отметил, что партия «ЕС» внесла свои коррективы в законопроект, которые позволили сделать максимально выгодным для украинцев.

Фракция «Европейская солидарность» довольно скептически относилась к законопроекту о рынке земли и отказывалась его поддерживать. Но, в ночь с 30 на 31 марта всё-таки проголосовали за него во втором чтении. Что заставило фракцию пятого президента Украины поменять мнение рассказал Артур Герасимов.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «5 канал«.

Он поведал, что перед тем, как проголосовать за скандальный проект закона, фракция внесла в него свои жесткие коррективы:

«Вы знаете, что когда законопроект внесли в парламент, он был написан депутатами «Слуги народа» и больше был похож на грабеж Украины. Они хотели продавать больше 200 000 га в одни руки и полностью разрешить продажу государственной земли. Именно поэтому мы категорически отказывались поддерживать такой вариант закона. Мы начали работу над документом и внесли свои, жесткие коррективы, которые были приняты».

Среди них — это жесткая позиция по поводу продажи государственной и коммунальной земли. Их требовали запретить полностью:

«Второе — это концентрация земли в одних руках. Такого быть не должно и мы требовали резко уменьшить число гектаров, которые может приобрести один человек. Ведь надо думать о простых фермерах, а не об агрохолдингах. Третье — это усиление в вопросе инвентаризации, учета земли и государственного кадастра. Ну и четвертое — чтобы украинская земля не попала в руки страны-агрессора».

Герасимов подчеркнул, что все эти требования были учтены, поэтому фракция «Евросолидарность» согласилась голосовать за рынок земли:

«Это не закон, который позволяет продавать землю. Это закон, который запрещает продавать государственную и коммунальную землю. Это закон, который позволяет собственникам паев официально продавать, покупать или арендовать земельные участки. Это закон о защите фермеров и селян, который позволяет им распоряжаться своими участками».

В конце Герасимов добавил, что его очень удивила позиция «Батькивщины» и «ОПЗЖ», которые не захотели поддерживать украинских фермеров, после того как в законопроект внесли существенные изменения.

Напомним, ранее мы писали, что важно знать о рынке земли.