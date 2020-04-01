Зеленский поступил, как Порошенко – Верещук указала на ошибку президента, которая может ударить по его репутации

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что когда дело касается коррупционных скандалов, то президент Владимир Зеленский начинает повторять ошибки своего предшественника Петра Порошенко. По словам Верещук, президент Зеленский должен был мгновенно отреагировать на скандал с братом Ермака.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Politeka.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что коррупционные скандалы в окружении президента Зеленского очень негативно влияют на его рейтинг. Народный депутат заявила, что президент не должен молчать, он должен отреагировать и прокомментировать скандал с продажей высоких должностей.

Она напомнила о том, как в свое время экс-президент Порошенко не реагировал на скандал со Свинарчуком. По словам Верещук, это стоило ему рейтинга и доверия украинцев. Сейчас, по мнению, народного депутата Зеленский повторяет ошибку Порошенко.

«Зеленский поступил, так как Порошенко. Он повторил его ошибку. Когда был скандал со Свинарчуком, Порошенко долго не реагировал, реакция появилась только тогда, когда скандал сильно ударил по его репутации», — заявила парламентарий.

Верещук советует Зеленскому «выходить и говорить с народом».

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