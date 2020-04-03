Мы призываем Россию – посольство США в Украине обратилось к РФ из-за действий НВФ на Донбассе

Российские наемники на Донбассе препятствуют работе мониторинговой миссии ОБСЕ, ООН, Красного Креста и других международных организаций. Боевики используют пандемию коронавируса, как повод для препятствия работе международных организаций на оккупированных территориях Востока Украины. По этому поводу посольство США в Украине обратилось к РФ.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «РБК-Украина».

США присоединились к совместному заявлению Германии и Франции. В посольстве заявили, что США обеспокоены действиями НВФ на Донбассе. По этому поводу США обратились к РФ. В пресс-службе американского посольства в очередной раз призвали Кремль вывести свои войска из Украины и немедленно прекратить обстрелы. Кроме того, США напомнили РФ и о политзаключенных.

«Мы призываем РФ и ее наемников освободить политзаключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата миссии ОБСЕ», — заявили в посольстве.

Кроме того, США напомнили РФ о том, что она должна выполнять Минские договоренности.

Стоить отметить, что «власти» незаконных республик на Донбассе ранее заявили, что в связи с угрозой распространения коронавируса с 21 марта будут действовать ограничения для миссии ОБСЕ. Таким образом, представители ОБСЕ и других международных организаций не могут полноценно работать на территории временно оккупированного Донбасса. Международные организации также не владеют информацией о ситуации с коронавирусом в ОРДЛО, ведь представители НВФ препятствуют их работе.

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