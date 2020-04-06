Арьев назвал украинскую власть идиотами: терпение «Европейской солидарности» подходит к концу

Народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев открыто оскорбил украинскую власть. В своих социальных сетях, он заявил, что в Украине можно наблюдать авторитарный идиотизм власти.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Закрыть, запретить, оштрафовать! В головах наших нынешних властей сидит совок. Ее прогрессивность и новизна полностью перечеркиваются совковыми методами. А они еще и ссылаются на стандарты запада! Но, увы, сейчас у нас, в отличие от развитых стран, легко и непринужденно перескакивают через этап создания условий. Штрафовать людей это последнее дело. В цивилизованных странах, перед тем как штрафовать, делают все, что возможно для создания условий способствующих законопослушности. Почему в Украине нельзя пользоваться детскими площадками? Что делать простым людям с детьми? С такими темпами можно обматывать полицейскими лентами и лавочки в парках, чтоб никто не сидел на них. Это можно назвать полным авторитарным идиотизмом», — заявил Арьев.

Напомним, как сообщалось ранее, Украину ждет распад: экс-командир «ДНР» заявил о новой тактике РФ.