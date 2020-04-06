Украину ждет распад: экс-командир «ДНР» заявил о новой тактике РФ

Бывший командир террористов «ДНР» Игорь Гиркин заявил, что Украина и Беларусь «объединятся с Российской Федерацией» и в этом «объединении» Украину ожидает наихудшая роль.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Гиркин заявил, что РФ присоединит Беларусь полностью к своему государству, а вот Украина будет разделена на части. Перед присоединением к России ее ожидает распад.

«Относительно Беларуси могу сказать, что да, она полностью присоединится к России. А вот с Украиной ситуация обстоит сложнее. Западная часть совершенно непригодна для присоединения. Они категорически противятся идеологии России. Если им так уж угодно, то они вернутся в состав Венгрии или Польши, или же они будут пытаться создать что-то свое. В любом случае Украину ожидает распад, а уже после она присоединится к Российской Федерации. Я уверен, что Россия намерена принять Новороссию в состав России как отдельный субъект», — заявил террорист.

Напомним, как сообщалось ранее, Шмыгаль не оправдал ожиданий: нардеп «Слуги народа» требует уволить премьера.