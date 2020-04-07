Геращенко обвинила Зеленского в перекладывании ответственности: штрафы во время карантина нецелесообразны

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не справляется с мерами против карантина и перекладывает ответственность на простых украинцев.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ», передает «НБН».

«Европейская Солидарность в ходе заседания фракции обсудила последние меры правительства и целесообразность решений Кабинета Министров Владимира Зеленского в наши дни. Мы пришли к выводу, что команда Зеленского не способна справиться с ответственностью и попросту перекладывает ее на простых граждан. Никто так и не ответил за массовый вывоз масок из Украины. Вместе с тем, простой гражданин Украины, который остался без средств защиты и не смог купить маску, теперь обязан выплачивать большие штрафы», — заявила Геращенко

Кроме того, она подчеркнула, что сегодня в плачевном состоянии остаются научно-исследовательские учреждения, которым попросту не хватает бюджета для разработки отечественных тестов и препаратов.

Напомним, как сообщалось ранее, мэр Днепра отказался совещаться с Зеленским из-за Коломойского: подробности официального заявления Филатова.