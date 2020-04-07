В «ДНР» местных «властей» боятся больше чем коронавируса: население возмущено проверками и штрафами

Жители «ДНР» крайне недовольными непосильными штрафами и проверками, которые устраивают местные «власти». Кроме того, дефицит многих товаров болезненно отразился на простых людях.

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на телеграмм Донецк Donbass.

Ресурс сообщает, что террористы активно используют систему штрафов против мирного населения и отбирают у людей средства.

«В первую очередь местные предприниматели стали бояться проверок и штрафов больше, чем самого коронавируса. Многие сообщают о том, что их оштрафовали на огромные суммы и бизнес гибнет. В ДНР крайне остро ощущается проблема дефицита масок, что способствует тому, что простые люди оказываются оштрафованными», — сообщают местные СМИ.

Ресурс отмечает, что население, мелкий и средний бизнес уже выплатили террористам штрафы на сумму, которая перевалила за миллион. При этом «власти» не оказывают населению должной помощи для того, чтобы люди могли соответствовать нормам издаваемых распоряжений.

Напомним, как сообщалось ранее, обострение конфликта – террорист «ДНР» Гиркин заявил о приближении новой агрессии со стороны Кремля.