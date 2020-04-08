Епифаний и Зеленский обсудили Пасху: принято важное решение о празднике

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Предстоятелем Украинской Православной церкви, митрополитом Епифанием. В ходе встречи они обсудили тему праздника Пасхи и пришли к выводу о том, что богослужение должно состояться, но через онлайн трансляцию.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на пресс-службу Киевской Митрополии ПЦУ.

«Богослужения и молитвы в эти дни особо важны и должны состояться. Нашим верующим следует соблюдать меры предосторожности и оставаться дома, они смогут присоединиться к богослужению через трансляцию. Мы поможем людям почувствовать дух величественного праздника даже несмотря на тяжелые обстоятельства», — сказал Епифаний.

Зеленский проинформировал Епифания о необходимых мерах предосторожности и согласовал совместную деятельность. В свою очередь Епифаний положительно воспринял позицию президента и рассказал ему о собственном представлении того, как лучше провести праздник во время карантина.

Зеленский подчеркнул, что в тяжелые времена особо важно объединять усилия государства и религии.

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